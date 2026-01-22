الرئيسية / الصورة .. قصة

يوم كينيونيس

2026.01.22 | 10:50 pm
قاد المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، فريقه إلى انتصارٍ أمام الاتحاد بعد تسجيله هدفَي الفوز تصوير: عيسى الدبيسي يوم كينيونيس

