بعد 7 أعوام.. القادسية يسقط الاتحاد

حقق فريق القادسية الأول لكرة القدم انتصارًا نادرًا على نظيره الاتحاد، مساء الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وهزم القادسية ضيفه 2ـ1، مُحوِّلًا تأخّره بهدفٍ، أحرزه النجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى انتصارٍ بثنائية جديدة للمهاجم المكسيكي جوليان كينونيس.

وحصل رفاق بنزيما على ركلة جزاء نفذها الفرنسي بنجاح في الدقيقة 29. وبعد 8 دقائق، أدرك القدساويون التعادل بواسطة كينونيس، الذي عاد وأحرز هدفًا ثانيًا في الدقيقة 59، رفضه الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو بداعي التسلل قبل أن يتراجع ويحتسبه.

ورفع الفائز، الذي يدرّبه الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، عدد نقاطه إلى 36، عززت حضوره في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، سادس الترتيب، عند 27 نقطة.

وهذا أول فوزٍ للقادسية على الاتحاد منذ منتصف سبتمبر 2018، قبل 7 أعوامٍ ونحو 4 أشهر، والثاني في جميع المواجهات بينهما ضمن دوري المحترفين، الذي انطلق عام 2008، وعددها 19، انتهت 10 منها بفوز «النمور» و7 بالتعادل.