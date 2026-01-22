فرانك: إصابات توتنام الأسوأ في مشواري

بات لوكاس بيرجفال، لاعب وسط فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، أحدث المنضمين إلى قائمة الإصابات في تشكيلة المدرب الدنماركي توماس فرانك، الذي يتعرض لضغوط كبيرة بسبب تراجع النتائج.

وتعرض السويدي بيرجفال لإصابة في كاحله خلال انتصار فريقه على ملعبه على حساب بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، وهي نتيجة خففت بعض ‌الضغوط الواقعة على ‌فرانك.

ويواجه توتنام منافسه بيرنلي صاحب ‌المركز ⁠قبل الأخير ‌في الدوري الممتاز السبت على أمل تعزيز ذلك الأداء الإيجابي، لكنه سيفتقد للاعبين أمثال رودريجو بنتانكور وريتشارليسون ومحمد قدوس وبن ديفيز ثم بيرجفال الآن.

كما أن مشاركة جواو بالينيا ما تزال محل شك، بينما لم يصل المهاجم دومينيك سولانكي إلى كامل لياقته البدنية بعد، على الرغم من ⁠تسجيله هدفًا ضد دورتموند في أول مباراة له كأساسي منذ ‌اليوم الأخير من الموسم الماضي.

وقال فرانك في مؤتمر صحافي الخميس: «لسوء الحظ، تعرض ‍لوكاس لإصابة في الكاحل. يبدو أنه يعاني من سوء ‍حظ كبير في الإصابات.. يبدو أنها إصابة خطيرة. سيخضع لفحوصات طبية خلال اليومين المقبلين، وسنعرف المزيد عن مدة تعافيه». وأشار إلى أن بالينيا يتقدم في التعافي وقد يكون قريبًا للعب أمام بيرنلي، لكننا سنتحلى معه بالحذر».

وقال فرانك، الذي تراجع فريقه إلى المركز ⁠14 بعد فوزين فقط في آخر 13 مباراة له في الدوري الممتاز، إن سجل الإصابات في توتنام هذا الموسم هو أحد أسوأ السجلات التي واجهها: «اقترب من عامي الثالث في الدوري الممتاز..ومع برنتفورد، مررت أيضًا بعام مروع أثر بشكل كبير على الفريق».

وأضاف :«الشيء التالي الذي يمكننا النظر فيه هو كيف يمكننا تسريع العودة المصابين إلى الملعب».