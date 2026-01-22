كونسيساو: خسارتنا نتيجة غير عادلة

عدّ البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الخسارة من القادسية، الخميس، نتيجةً «غير عادلةٍ».

وتغلب القادسية 2ـ1 على الاتحاد، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وبعد صافرة النهاية، صرّح كونسيساو خلال مؤتمرٍ صحافي: «المباراة انتهت بنتيجةٍ غير عادلةٍ».

وبدا البرتغالي مستاءً، ورفض الإجابة عن أسئلةٍ صحافيةٍ حول صفقات اللاعبين.

وقال: «الاتحاد قدَّم اليوم مباراةً كبيرةً، بعض ظروفها خذلتنا، القادسية يمتلك عناصرَ جيدةً، وكان يستحق الفوز، ولو أن فريقنا كان أفضل منهم في أغلب أوقات المواجهة».

وخسِر الاتحاد، حامل اللقب، للجولة الثانية على التوالي. وتغلَّب الاتفاق عليه 1ـ0 الجمعة في جدة، لحساب الجولة الـ 16. قبلها، تعثَّر الفريق بالتعادل مع ضمك 1ـ1، في الجولة الـ 15.

وتجمَّد رصيد فريق كونسيساو عند 27 نقطةً، مع انتهاء النصف الأول من موسم «روشن»، علمًا أن الجولة العاشرة مؤجَّلةٌ، وتُلعَب في النصف الثاني من الشهر المقبل.