سوزا يدعم دفاع الـ«سبيرز»

تعاقد نادي توتنام هوتسبيرز الإنجليزي، الخميس، مع الظهير الأيسر البرازيلي سوزا، قادمًا من فريق سانتوس البرازيلي الأول لكرة القدم بعقد طويل الأمد.



تدرج سوزا «19 عامًا» والمولود في ساو باولو، بصفوف سانتوس، منذ سن التاسعة، وشارك مع الفريق الأول للمرة الأولى ضد ميراسول في بطولة باوليستا يناير من العام الماضي، ثم الدوري البرازيلي الممتاز في مايو، وظهر في 24 مباراة.

وبعد تمثيله منتخب تحت 17 عامًا في 12 مباراة اختير للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا في إندونيسيا في نوفمبر 2023.

وقال سوزا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «إنه شعور لا يصدق أن انضم إلى نادٍ كبير حقًا مثل توتنام.. لقد نشأت وأنا أشاهد الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فهذا حلم طفولة بالنسبة لي».

وأضاف: «هذه خطوة كبيرة في تطوري. الدوري الممتاز مختلف تمامًا عما اعتدت عليه في البرازيل، وأنا أتطلع حقًا إلى هذا التحدي وأن أكون جزءًا من الفريق».

أما توماس فرانك مدرب توتنام فعبّر عن سعادته بانضمام سوزا، وقال: «إنه ظهير شاب موهوب وواعد، يتمتع برؤية جيدة ومهارة فنية عالية، وأتطلع للعمل معه والمساعدة في تطوير إمكانياته لأننا نظن أنه أحد ألمع المواهب في مركزه في العالم».