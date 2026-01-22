نعومي تعبر

تغلَّبت اليابانية نعومي أوساكا على منافستها الرومانية سورانا كيرستيا 6ـ3 و4ـ6 و6ـ2 لتعبر، الخميس، إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، التي تُوِّجت اليابانية بلقبها في 2019 و2021 (وكالات)