إيمانويل: أخطاء الحكّام تلاحقنا.. والحظ خذلنا

اشتكى البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، من التحكيم وسوء الحظ، بعد الخسارة أمام الهلال 1ـ4، الخميس، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «الهلال فريق يعتلي صدارة الترتيب، وجاء لمواجهتنا بعد 20 انتصارًا متتاليًا، بينما لم نفز نحن في المباريات السبع الماضية، وكنا بحاجة إلى إظهار الشخصية، وقارعنا الهلال، ودافعنا، مع إدراكنا تحلي منافسنا بالصبر في الحالة الهجومية، وتشبعنا بالثقة، وسجلنا، وجعلنا الهلال يتوتر بعض الشيء».

وأضاف: «نتحدث عن الحكام المحليين دائمًا، اليوم أدار حكم أجنبي المباراة. اشرحوا لي ماذا فعل. أوقف المباراة كي يعطي خطأ للهلال. بعد هذا الخطأ جاءت ركنية وسجّل منها المنافس هدف التقدم، ولا أقول إن الخصم فاز بفضل هذه التوقفات».

وتابع: «استقبلنا هدفا ذاتيًا عن طريق حارسنا، وهزّنا، لكن الفريق أظهر شخصية في مقارعة الهلال وهدّد مرماه، وعلى الجانب الآخر هناك لاعبون مثل روبن نيفيش يستطيعون صنع الفارق في أي لحظة، وهذا ما حدث في الدقيقة 60. جعل فريقه مرتاحًا، ومطمئنًا على النتيجة».

وأردف: «الفيحاء فريق تنافسي، ولكن بعض الحظ كان ينقصنا، ونحتاج للعمل أكثر، وأبارك للهلال، وعلينا الاستمرار بهذه الوتيرة».

وعن وجود علاقة بين تفكيره في المباراة التالية وإبعاده بعض العناصر الأساسية عن التشكيل الأساسي أمام الهلال، علق إيمانويل قائلًا: «لنفهم شيئًا.. في نوفمبر خضنا 3 مباريات، وفي ديسمبر مباراتين، أما في يناير الذي لم يمر منه سوى 22 يومًا فانظروا كم مباراة لعبنا؟ لو كان لدينا قائمة مثل الهلال، سنكون مرتاحين أكثر، والواقع غير ذلك، لذا أشركنا لاعبين شباب، لكي يكوّنوا خبراتهم، ونحفزهم للتطور. بعد يومين سيكون لدينا مباراة مهمة ضد الفتح، وبعدها مباراة أخرى مهمة أمام الخليج، وعلينا أن نكون أذكياء».

ورفض التعليق على احتمالية انتقال الجناح الشاب صبري دهل إلى الهلال قائلًا: «هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر. سأتحدث عن المباراة فقط».

وحول تكرر شكوى مدربي الدوري من التحكيم علق البرتغالي: «ربما لم أتحدث بوضوح. جلبنا حكامًا أجانب وارتكبوا أخطاء أيضًا مثل المحليين، لكن أريد السؤال: من يجلب الحكام الأجانب لمباريات الدوري؟ لا بدّ من الإنصاف».

وواصل: «أعتقد أن مباراتنا المقبلة سيديرها حكم أجنبي أيضًا، وسؤالي هو: لماذا يُجلب للبعض حكام أجانب والبعض الآخر لا؟ كان لدينا حكم محلي في مباراة النصر وارتكب خطأ، واليوم أجنبي ارتكب خطأ. أنا لا أمتعض، أنا أقارن فقط».

واختتم: «على اللجنة جلب الحكام الأجانب للجميع، أو لا تحضرهم لأحد، يجب أن يكون هناك وضوح».

وخسر الفيحاء خمس مراتٍ وتعادل ثلاثًا في آخر ثماني جولاتٍ، ويحتل المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة.