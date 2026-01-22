رودجرز: أضعنا نتيجة أكبر.. ولن أغير أسلوبي

رأى الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، أن لاعبيه كان بإمكانهم إحراز مزيدٍ من الأهداف أمام الاتحاد، الذي تغلَّبوا عليه 2ـ1 الخميس في الدمام ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وصرَّح رودجرز خلال مؤتمرٍ صحافي بعد المباراة: «أراها ليلةً عظيمةً».

ورفض التعليق على حديث البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، حول النتيجة، ووصفه لها بـ «غير العادلة».

وقال: «لن أتحدَّث عن أحقية الفوز وحديث كونسيساو، لكن سأقول إننا فزنا». وأبدى إعجابه برد فعل لاعبيه، واندفاعهم للهجوم بعد استقبال أول أهداف اللقاء، فيما ذكر أنه كان بالإمكان إحراز أهدافٍ أكثر في مرمى المنافس.

وفسَّر الإيرلندي الشمالي عدم تبديله أي لاعبٍ خلال المباراة بالقول: «اللاعبون كانوا في وضعٍ ذهني عالٍ، وقدموا عطاءً كبيرًا، وأحببت أن تستمر الوتيرة والنهج حتى النهاية». واصفًا الاتحاد بأنه فريقٌ قوي. واختتم مدرب القادسية المؤتمر بالإشارة إلى رفضه تغيير أسلوب اللعب أيًّا كان المنافس، مؤكدًا امتلاك فريقه المرونة التي تساعده على لعِب أي مباراةٍ.