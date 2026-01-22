إنزاجي: مطمئن ومرتاح.. وثنائية ليوناردو ونونيز جيدة

ثمَّن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ما قدّمه لاعبو الهجوم أمام الفيحاء، الخميس، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى سعي إدارة النادي لتدعيم خطّي الوسط والمقدّمة.

وفي مؤتمر صحافي تلا الانتصار على الفيحاء 4ـ1 قال إنزاجي: «كنا جيدين، وحاولنا التسجيل من بداية المباراة، لكننا استقبلنا هدفًا، ومع ذلك تحلينا بالهدوء والتنظيم، وأدركنا التعادل، وحسمنا اللقاء بعد ذلك».

وأضاف: «صحيح كان الفيحاء يعاني من بعض الغيابات، لكن ما يهمني أننا قدمنا أداء جيدًا وخرجنا بالنقاط الثلاث».

وحول أداء مهاجميه، ومستجدات البحث عن تدعيم الخط الأمامي في سوق انتقالات يناير قال المدرب: «مطمئن ومرتاح لأداء مهاجمي الفريق، مالكوم ونونيز وليوناردو قدموا كل شيء، ويستحقون التسجيل في المباراة، وإدارة الهلال تسعى للأفضل، وتعمل على وسط الميدان والهجوم، هي تبحث عن الأفضل دائمًا».

وعن تداخل أدوار ليوناردو ونونيز أوضح: «كلاهما رقم 9، لكن في ظل النقص تحرك نونيز لتغطية مراكز أخرى، ويعملان سويًا بصورة جيدة».

وتحدث عن أهمية الكرات الثابتة في منهجه بالقول: «الكرات الثابتة جزء مهم في اللعبة، وعندنا مساعد خاص لها. نحاول استغلال كل الوضعيات الثابتة، ونسعى للتطور فيها، لدينا بابلو ماري وثيو ولاجامي أيضًا يعملون على تحسين تنفيذ رميات التماس، فنحن نهتم بهذه الجوانب كثيرًا».

ورفع الفوز رصيد الفريق العاصمي المتصدر إلى 44 نقطةً، مُعيدًا فارق النقاط السبع التي تفصله عن النصر والأهلي، ثاني وثالث الترتيب.