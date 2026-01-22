فريق السعودية يحتفي بختام «احرق عليهم»

احتفت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ممثلةً بعلامتها التجارية «فريق السعودية»، الخميس، بختام فعاليات التحدي الوطني «احرق عليهم»، خلال الحفل الذي احتضنه مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور عبد العزيزد باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة.

وكانت اللجنة قد أطلقت في شهر سبتمبر 2025م، وفي إطار دورها في نشر الرياضة بالسعودية، مبادرة غير مسبوقة في تاريخ القطاع الأولمبي والبارالمبي السعودي، تمثلت في الحملة الوطنية لفريق السعودية «احرق عليهم»، التي استهدفت حرق 100 مليون سعرة حرارية على مدى أربعة أشهر، قبل أن تنجح الحملة في تجاوز الهدف المحدد وتحقيق 105,784,000 سعرة حرارية، في إنجاز يعكس حجم التفاعل المجتمعي الكبير مع المبادرات الرياضية الرقمية.

وطبقًا لبيان اللجنة الأولمبية، شهدت الحملة مشاركة واسعة من أكثر من 140 مدينة ومحافظة ومركزًا من مختلف مناطق السعودية، إلى جانب مشاركة مختلف الفئات العمرية، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 63% مقابل 37% للإناث، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بممارسة النشاط البدني لدى الجنسين، واتساع قاعدة الممارسين للرياضة في مختلف مناطق المملكة.

وسجلت الحملة إحدى التجارب الرقمية المبتكرة، من خلال إطلاق لوحة متصدرين محدثة يوميًا عُرضت عبر شاشات خارجية وعلى أبراج في ثلاث مدن رئيسية، واستمرت لمدة شهر كامل، في خطوة عززت التفاعل المجتمعي، ورسخت مفهوم التحدي الجماعي بأسلوب مبتكر وغير مسبوق.

وفي ختام الحفل، أعرب باعشن عن شكره وتقديره لكافة الشركاء الذين كان لدعمهم دور أساسي في إنجاح هذا التحدي، وهم: وزارة الرياضة، وزارة الصحة، وزارة البلديات والإسكان، الهيئة الملكية لمدينة الرياض، هيئة الصحة العامة (وقاية)، الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والمسار الرياضي، كما قدّم شكره لجميع المشاركين من مختلف فئات المجتمع، مؤكدًا أن هذا النجاح يُمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الرياضة ونشر الرياضة في السعودية.