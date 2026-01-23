ريشة: الحكم حرم عوار من جزائية مستحقة

انتقد المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، قرارًا، وصفه بـ «المؤثر»، للحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو خلال مباراة فريق القادسية الأول لكرة القدم والاتحاد، التي كسِبها الأول 2ـ1 الخميس في الدمام، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وأشار ريشة، الحكم الدولي المعتزل، إلى سقوط الجزائري حسام عوار، لاعب وسط الاتحاد، داخل منطقة جزاء القادسية في الدقيقة 18، قائلًا: «صحيحٌ أن عوار ضرب الكرة برأسه، لكنه تعرض لدفعٍ واضح باليد من محمد أبو الشامات، لاعب المنافس، أثر عليه وقلل من سيطرته».

واستطرد: «اللاعب كان في الهواء واللمسة من الخلف في الظهر أخلّت بتوازنه وقلّلت من فرصته، وأرى أن الحالة كانت تستدعي مراجعة الحكم شاشة تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد».

واستحسن المصري قرار تيو إلغاء ركلة جزاء احتسبها للاتحاد في الدقيقة 68، إثر لمس جهاد ذكري، مدافع القادسية، الكرة بيده.

وعلّق: «الكرة لمست فخذ اللاعب ثم انحرفت إلى يده، وهنا لا يُعدّ الخطأ متعمّدًا، وحسنًا فعل الحكم بإلغاء قراره الأول نتيجة مشاهدته الحالة مراتٍ عدّة على شاشة التقنية».

ووصف ريشة ركلة الجزاء التي أحرز الاتحاد منها هدفه بـ «المستحقة». وأوضح: «في الدقيقة 25، ألفاريز، لاعب القادسية، حاول الوصول إلى الكرة لكنه فشل في ذلك وأعاق مهند الشنقيطي داخل المنطقة، والحكم كان بعيدًا نسبيًا عن مكان المخالفة، لكن غرفة التقنية استدعته والشاشة خلف الخط الجانبي ساعدته على اتخاذ القرار الصحيح، وهو احتساب ركلة جزاء وإشهار بطاقة صفراء لألفاريز».

وعلّق المحلل على مطالبة لاعبي القادسية بركلة جزاء في الدقيقة 48، قائلًا: «لا يوجد خطأ على أحمد الجليدان، لاعب الاتحاد، تجاه بونسو باه، الذي سقط نتيجة تلامسات طبيعية، والحكم كان قريبًا ومُتمَركِزًا بشكل سليم، وأمر باستمرار اللعب».