«يوروبا ليج».. ليون وفيلا إلى ثمن النهائي.. وميتيلاند يقترب

حجز فريق ليون الفرنسي الأول لكرة القدم، وأستون فيلا الإنجليزي مقعدهما رسميًّا في الدور ثمن نهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عقب فوزهما على مضيفيهما يونج بويز السويسري 1ـ0، وفنربخشة التركي بالنتيجة ذاتها، الخميس، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعة الموحَّدة.

ففي برن، عاد ليون بانتصارٍ ثمينٍ، حافظ به على صدارة ترتيب المجموعة الموحَّدة. ويدين الفريق بفوزه لهدف الإنجليزي إينسلي مايتلاند نايلز «45+1».

وبتحقيقه الانتصار السادس من أصل سبع مواجهاتٍ، رفع الفريق الفرنسي رصيده إلى 18 نقطةً في المركز الأول بفارق الأهداف عن أستون فيلا.

وفي إسطنبول، قاد جايدون سانشو الفريق الإنجليزي لحسم التأهل إلى ثمن النهائي دون الحاجة لخوض ملحق التأهل بعد أن سجل هدف الفوز من كرةٍ رأسيةٍ في منتصف الشوط الأول «25».

وحال تألق الحارس الهولندي ماركو بيزوت دون تمكُّن أصحاب الأرض من العودة بالنتيجة، إذ تصدى لوابلٍ من الفرص.

في المقابل، أهدر ميتيلاند الدنماركي، المتصدر السابق ومفاجأة النسخة الجارية، فوزًا محققًا بعد أن سقط في فخ التعادل باللحظات الأخيرة أمام مضيفه بران النرويجي 3ـ3.

وفيما كان الفريق الدنماركي يسير نحو الفوز، سجل يواكيم سولتفيدت هدف التعادل من ركلة جزاءٍ في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعلى الرغم من تعادله إلا أن ميتيلاند لا يزال قريبًا من التأهل، لكنَّه تراجع إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطةً، بفارق نقطةٍ عن فرايبورج الألماني، الذي تقدَّم إلى المركز الثالث بفوزه على مكابي تل أبيب الإسرائيلي 1ـ0.

وفي باقي المباريات التي جرت في الجولة ذاتها، فاز فينورد روتردام الهولندي 3ـ0 على ضيفه شتورم جراتس النمساوي، وتخطى ريد ستار الصربي مضيفه مالمو السويدي 1ـ0، وانتصر باوك سالونيكا اليوناني على ضيفه ريال بيتيس الإسباني 2ـ0، بينما تعادل بولونيا الإيطالي 2ـ2 مع ضيفه سلتيك الإسكتلندي، وفيكتوريا بلزن التشيكي مع ضيفه بورتو البرتغالي 1ـ1.

يذكر أن الأندية التي ستحصل على المراكز الثمانية الأولى ستصعد مباشرةً إلى دور الـ 16 في البطولة، بينما يتعيَّن على الأندية الحاصلة على المراكز من التاسع حتى الـ 24 خوض الملحق المؤهل إلى مرحلة خروج المغلوب.