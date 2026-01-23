«مونت كارلو»: الهلال يحاول ضم ميتي بـ 40 مليون يورو

تستهدف إدارة شركة نادي الهلال التعاقد مع الفرنسي الشاب محمد قادر ميتي، مهاجم فريق ستاد رين الأول لكرة القدم، عبر نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، حسبَ إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية.

وعبر موقعها الإلكتروني، أفادت الإذاعة، الخميس، بتجهيز الهلال عرضًا قيمته 40 مليون ليورو لحسم صفقة التعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر 18 عامًا، قبل انغلاق النافذة.

وأشارت إلى تحدث الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب «الأزرق»، شخصيًّا مع مايتي، لإقناعه بالقدوم إلى الفريق.

وحسبَ الإذاعة الفرنسية، تحاول إدارة رين تحصين مايتي بتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2028.

ونوَّهت «مونت كارلو» بمتابعة أنديةٍ عدة، لا سيما من الدوري الإنجليزي الممتاز، المهاجم الشاب، تمهيدًا لمحاولة التوقيع معه.

ويتسق تقرير الإذاعة مع اعتراف إنزاجي خلال مؤتمرٍ صحافي، تلا مباراة الهلال والفيحاء، بمحاولة إدارة النادي تدعيم خطي الوسط والهجوم عبر سوق الانتقالات الشتوية.

والتحق ميتي بالفئات السنية لنادي رين في 2022، وبعد عامين صعد إلى الفريق الأول، ولعب بقميصه 31 مباراةً، وسجّل خمسة أهدافٍ، وصنع هدفين آخرين.

وفي النسخة الجارية من الدوري الفرنسي «Ligue 1»، خاض 16 مباراةً، وسجل ثلاثة أهدافٍ، وصنع اثنين.

ومثَّل المهاجم، المنحدر من أصولٍ إيفواريةٍ، بلده فرنسا مع فئات تحت 16 و17 و19 و21، ولم يلعب بعد للمنتخب الأول.

ويملك ميتي قامةً فارعةً، يبلغ طولها 192 سم، ويلعب بقدمه اليمنى، ولا يشغل سوى مركز المهاجم الصريح.