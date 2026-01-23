الدوري الأوروبي.. روما يقترب من دور الـ 16.. وتعثر ليل وبيتيس ونوتنجهام

اقترب فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم، الخميس، من التأهل المباشر لثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بفضل فوزه على شتوتجارت الألماني 2ـ0 لحساب الجولة السابعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الموحَّدة التي تُختتم منافساتها الأسبوع المقبل.

ويدين فريق العاصمة الإيطالية بفوزه إلى ثنائية نيكولو بيسيلي في الدقيقتين 40 و90+3، ليرفع رصيده إلى 15 نقطةً في المركز السادس بفارق نقطة عن براجا البرتغالي الخامس الذي واصل تألقه بالفوز 1ـ0 على نوتنجهام فورست الإنجليزي الذي تجمّد عند 11 نقطة في المركز الـ 15.

وتعادل سلتيك الإسكتلندي 2ـ2 مع مضيفه بولونيا الإيطالي رغم تقدمه المبكر وحصوله على بطاقة حمراء.

سلتيك بدأ المباراة بقوة بتسجيل هدفين في الشوط الأول، ‌حيث افتتح ريو هاتاتي التسجيل مبكرًا، ‍ثم ضاعف أوستون تراستي النتيجة ‍قبل نهاية الشوط. لكن بين الهدفين، طُرد هاتاتي ‍بعد حصوله على بطاقتين صفراوين. ورد بولونيا بهدف سجله تيس دالينجا قبل أن يعادل جوناثان رو النتيجة بهدف في الدقيقة 72.

وتلقى ريال بيتيس الإسباني ضربة قوية بخسارته 0ـ2 أمام باوك اليوناني. سجل هدفي الفريق اليوناني أندريا زيفكوفيتش وجيورجوس جياكوماكيس من ركلة جزاء.

وفي باقي المباريات تعادل فرينكفاروش الهنجاري 1ـ1 مع ضيفه باناثينايكوس اليوناني. وفاز دينامو زغرب الكرواتي 4ـ1 على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني، ونيس الفرنسي على ضيفه جو أهيد إيجلز الهولندي 3ـ1، ورينجرز الإسكتلندي على ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري 1ـ0، وسالزبورج النمساوي على ضيفه بازل السويسري 3ـ1.

كما تغلب سيلتا فيجو الإسباني على ليل الفرنسي 2ـ1، وتعادل فيكتوريا بلزن التشيكي مع بورتو البرتغالي 1ـ1.

ويتصدر المجموعة ليون الفرنسي برصيد 18 نقطة، يليه كل من أستون فيلا الإنجليزي «18»، وفرايبورج الألماني «17»، وميدتيلاند الدنماركي «16»، وبراجا البرتغالي «16»، وروما الإيطالي «15»، وفرينكفاروش الهنجاري «15»، وريال بيتيس الإسباني «14».

وستتأهل الفرق التي ستحصل على المراكز الثمانية الأولى مباشرةً لدور الـ 16، بينما يتعين على الحاصلين على المراكز من التاسع حتى الـ 24 خوض الملحق المؤهل لمرحلة خروج المغلوب.