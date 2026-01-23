أستراليا المفتوحة.. الحرارة تُغيّر مواعيد المباريات

قرر منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، انطلاق منافسات، السبت، في وقت مبكر عن الموعد المحدد له مسبقًا، وذلك بسبب توقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وقال كريج تيلي، مدير البطولة، الجمعة: «نتوقع أجواءً لطيفة صباح السبت، بدرجات حرارة تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية، وسنبدأ اللعب مبكرًا للاستفادة من هذه الأجواء المعتدلة».

وتبدأ مباريات الدور الثالث في البطولة، التي تجرى على ملاعب «ملبورن بارك» عند الـ10:30 صباحًا، بتوقيت أستراليا، على الملاعب الرئيسة، أيّ قبل ساعة من الموعد المعتاد، بينما تنطلق المباريات على الملاعب الخارجية في تمام الـ10:00 صباحًا.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، الجمعة، وتصل إلى 40 درجة مئوية بحلول الـ05:00 مساءً.

واعتمدت البطولة مقياس الإجهاد الحراري في عام 2019، والذي يهدف إلى ضمان ظروف آمنة للاعبين للمنافسة، إذ يأخذ المقياس في الاعتبار درجة حرارة الهواء، والحرارة الإشعاعية، والرطوبة، وسرعة الرياح، مع تطبيق إجراءات مختلفة إذا تجاوز المقياس عتبات معينة، بما في ذلك فترات راحة للتبريد بين المجموعات إذا وصل المؤشر إلى الرقم 4، وإيقاف اللعب عند وصوله للرقم 5، وحال وصول المقياس إلى 5، تتوقف المباريات على الملاعب الخارجية حتى تتحسن الأحوال الجوية، بينما تتواصل المباريات على الملاعب الثلاثة الرئيسة المغطاة.

ويعد الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب منافسات فردي الرجال في النسختين الأخيرتين، من بين اللاعبين المقرر مشاركتهم في الفترة الصباحية، بينما يلعب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبولندية إيجا شفيونتيك في الفترة المسائية.