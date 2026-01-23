«جراند سلام».. ألكاراز يفلت من فخ موتيه

واصل الإسباني كارلوس ألكاراز، لاعب التنس، مسيرته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى الموسم الجاري، بعدما تأهل إلى الدور الرابع للمسابقة.

وتغلب ألكاراز على الفرنسي كورنتين موتيه، بنتيجة «6ـ2 و6ـ4 و6ـ1»، الجمعة، في الدور الثالث بمنافسات فردي الرجال للبطولة، التي تلعب في مدينة ملبورن الأسترالية.

وبدا الفوز على مونتيه، المصنف 32 في البطولة، نتيجة مقنعة إلى حد ما، لكن المباراة كانت بعيدة كل البعد عن السهولة بالنسبة لألكاراز، الذي اعترف بأنه على الرغم من الفوز فإنه خسر معركة الكرات الساقطة أمام منافسه.

وقد تكون هذه المرة الأولى التي ينتاب فيها ألكاراز 22 عامًا، هذا الشعور، لا سيما وأنه نشأ وهو يتدرب بلا كلل على الكرات الساقطة، ويشارك الآن في بطولة أستراليا المفتوحة ساعيًا لتحقيق لقبه الأول في المسابقة.

وقال ألكاراز في مقابلة تلفزيونية أجراها على أرض الملعب عقب المباراة: «عندما تلعب ضد لاعب مثل كورنتين، لا تعرف ما سيحدث تاليًا. لقد استمتعت كثيرًا باللعب. وكما رأيتم، قدم كلانا تسديدات رائعة. وحصدنا نقاطًا مميزة».

وضحك ألكاراز وهو يتذكر دهشته قرب نهاية المجموعة الأولى، حين سئم من ملاحقة الكرات الساقطة وقال لفريقه المعاون: «لن أركض لألتقطها».

وأضاف: «كنت متعبًا من التقدم إلى الشبكة، مضيفًا أنه نظر إلى الإحصاءات، وبمبالغة طفيفة، تساءل: هل تقدمت إلى الشبكة 55 مرة؟، ظننت أننا في منافسة على الكرات الساقطة، لكنه فاز بها».

ويلعب ألكاراز مباراته المقبلة، الأحد، أمام الأمريكي تومي بول المصنف الـ19، الذي تأهل للدور الرابع أيضًا، بعد انسحاب منافسه الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بسبب الإصابة، عقب خسارته المجموعتين الأوليين بنتيجة «1ـ6، 1ـ6».

وتحدث ألكاراز عن مواجهته المقبلة أمام بول، قائلًا: «نخوض مباريات قوية ضد بعضنا بعضًا، ودائمًا ما تكون مبارياتنا ذات مستوى مرتفع».

وصعد الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الـ11، للدور الرابع أيضًا بفوزه على المجري فابيان ماروزان بنتيجة 6ـ7 «7ـ5»، 4ـ6، 7ـ5، 6ـ0، 6ـ3، فيما تغلب الأمريكي ليرنر تيان على البرتغالي نونو بورجيش بنتيجة 7ـ6 «11-9» و6ـ4 و6ـ2.