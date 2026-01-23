«مادفي».. مهندسة بالنهار وبطلة في الليل

تحولت موضي الكنهل، طالبة الهندسة الكهربائية إلى أيقونة في عالم الرياضات الإلكترونية، تُوجت قبل أسبوع بجائزة أفضل لاعبة سعودية لعام 2025، لتُحقق إنجازًا تاريخيًا بفوزها باللقب للمرة الرابعة على التوالي «2022ـ2025».

تبدأ قصة «مادفي» – الاسم الذي اشتهرت به في مجتمع الألعاب – منذ 2013، عندما كانت طفلة في العاشرة من عمرها، حين أمسكت يديها بجهاز «بلايستيشن» للمرة الأولى بجانب أخيها عبد الله.

كانت تلك اللحظة البسيطة بداية شغف تحول تدريجيًا إلى مسيرة احترافية استثنائية في لعبة «فالورانت».

في يونيو 2022، انضمت موضي إلى فريق فالكونز فيجا «Falcons Vega»، لتتولى دور القائدة داخل اللعبة «IGL».

لم يكن الطريق سهلًا، ساعات تدريب مكثفة، هزائم قاسية في البطولات المحلية، وتوازن دقيق بين دراستها في قسم الهندسة الكهربائية في الصباح، ودورها كمحترفة في المساء.

تحت قيادتها، حقق فريق Falcons Vega سجلًا مذهلًا «128 فوزًا مقابل 34 خسارة في مراحل سابقة»، وتصنيفًا عالميًا مرموقًا وصل إلى المركز الرابع.

سيطرت «مادفي» البالغة من العمر 22 عامًا على الساحة المحلية بفوز الفريق بجميع بطولات الدوري السعودي للسيدات «الدوري النسائي السعودي - SEL» في أعوام 2023 و2024 و2025، مع حصولها على لقب أفضل لاعب في معظمها، إضافة إلى فوزها بلقب أفضل لاعبة في الدوري 5 مرات.

لم تقتصر إنجازاتها على الحدود السعودية، كانت «مادفي» أول سعودية تتأهل إلى بطولة مغيري اللعبة العالمية في برلين، وأول لاعبة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «MENA» تفوز ببطولات مغيري قواعد اللعبة في جنوب شرق آسيا «SEA».

حقق فريقها مراكز متقدمة في مراحل مختلفة من البطولة العالمية، مثل المركز الثاني في Stage 1&2 لعام 2024، والثالث في مراحل أخرى، إلى جانب الفوز في تصفيات GC SEA 2025.

حتى الآن، تجاوزت أرباحها المهنية من أكثر من 60 مشاركة دولية مبلغ 30 ألف دولار أمريكي، وفقًا لإحصاءات مواقع متخصصة مثل Liquipedia و VLR.gg.

في لحظة تتويجها على منصة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية «جوائز SEF» الأسبوع الماضي، وقفت «مادفي» أمام جمهور من الشابات اللاتي يرين فيها قدوة، وقالت بصدق: «أبغى أوجه رسالة.. إن كل ما صعب المشوار، زادت لذة الإنجاز». تثبت موضي «مادفي» أن التوازن بين المهنة والشغف ممكن، وأن الرياضات الإلكترونية باتت منصة حقيقية تعتليها فتاة سعودية مبدعة.