«الشياطين» يفاوضون ماينو

يحرص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تجديد عقد كوبي ماينو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حسبما أفادت تقارير صحافية.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية، الجمعة، عن أن هناك تواصلًا مبدئيًا جرى بين إدارة يونايتد ووكلاء ماينو، بهدف عقد اجتماع لمناقشة تفاصيل عقد جديد ومُحسّن، يضمن له راتبًا أقرب إلى رواتب زملائه في الفريق.

وباعتباره أحد خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، يعد راتب ماينو ضمن الأقل بين كافة لاعبي الفريق الأول، لكن نظرًا لعدم وجود اللاعب الشاب صاحب الـ20 عامًا، ضمن خطط البرتغالي روبن أموريم، المدرب السابق، ومع تبقي 18 شهرًا على عقده الجاري، إضافة إلى خيار التمديد لعام آخر، لم يعتبر النادي فتح مفاوضات جديدة معه أولوية.

وكان نابولي ضمن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى المهتمة بماينو، وعلى الرغم من أن التقارير التي أشارت إلى رغبة اللاعب الدولي الإنجليزي في استكشاف إمكانية إعارته من أولد ترافورد، يناير الجاري، للحصول على المزيد من وقت اللعب، أكدت «سكاي سبورتس» أن يونايتد لن ينظر في هذا الاحتمال، وأن ماينو لا يزال عنصرًا أساسيًا في مستقبل النادي.

ولم يشارك ماينو أساسيًا في أيّ مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري تحت قيادة أموريم، قبل أن يتم استدعاؤه في أول فرصة من قبل مايكل كاريك، المدرب الجديد، في نهاية الأسبوع الماضي.

وشارك ماينو في المباراة التي فاز فيها «الشياطين الحمر» على مانشستر سيتي، الجار، بنتيجة 2ـ0، في ديربي المدينة الإنجليزية.