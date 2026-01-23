الأهلي يستعجل ديميرال قبل الهلال

أظهرت فحوصات عبر الأشعة إصابة التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم بتمزق بسيط في العضلة الضامة لحقت به، الثلاثاء الماضي، خلال الانتصار أمام الخليج 4ـ1 في الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أنَّ الفحص بيَّن أنَّ إصابة ديميرال «27 عامًا» تحتاج إلى علاج وتأهيل بين 10 أيام وأسبوعين.

وسيكثف الجهاز الطبي علاج ديميرال خلال الأيام المقبلة من أجل تجهيزه قبل لقاء الهلال ضمن الجولة الـ 20 من الدوري المقررة 2 فبراير 2026 على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

ونال المدافع التركي بعد خروجه مصابًا أمام الخليج، في المواجهة التي احتضنها ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بطاقة صفراء رابعة، ما يعني غيابه عن مباراة نيوم، السبت، في تبوك، لحساب الجولة الـ 18، فضلًا عن الاتفاق في المرحلة التالية.

وشارك ديميرال مع الأهلي الموسم الجاري في 24 مباراة بمجموع 2026 دقيقة، منها 15 مواجهة في دوري روشن السعودي، واستطاع تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد، ونال 6 بطاقات صفراء.