أوباميكانو يغيب عن «قمة بافاريا»

يغيب دايوت أوباميكانو، لاعب فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني، عن «قمة بافاريا» أمام ضيفه أوجسبورج، السبت، حسبما أوضحه مدربه فينسن كومباني.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي، الجمعة، قبل المباراة : «​إنه مريض، للأسف، لن يشارك في المباراة، يغيب عنا كل من يوسيب ستانيسيتش، وكونراد لايمر، وساشا بوي، والآن أوباميكانو، ومع ذلك، لدينا منافسة قوية على المراكز، هيروكي إيتو جاهز، ومينجاي كيم مستعد أيضًا، ولدينا رافاييل جيريرو، وتوم بيشوف، كما يمكن لجوشوا كيميتش وليون جوريتسكا اللعب في هذا المركز، ولا يزال لدينا تنافس قوي على خط الدفاع على الرغم من هذه ⁠الغيابات»، مؤكدًا أن غياب أوباميكانو لا يُقلقه.

ويُعاني ‌أوباميكانو من عدوى فيروسية ‍ستلزمه الفراش ‍لعدة أيام، ويفتقد بايرن ميونيخ ‍بالفعل خدمات المدافعين المصابين يوسيب ستانيسيتش وكونراد لايمر، إضافة إلى ساشا بوي.

واعترف كومباني بشعوره بالخوف في حال وصول فيروس إلى غرفة الملابس، مضيفًا :«أتمنى ألا يتم استبعاد أحد، لكن «أوبا» سيبقى طريح الفراش لبضعة أيام أخرى، وآمل ألا يصاب أحد غيره».

ويتصدر ​البايرن ‌ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، كما ضمن التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا مبكرًا بعد فوزه 2ـ0 على ⁠أونيون سان جيلواز البلجيكي، الأربعاء الماضي.

ولم يتعرض بايرن ميونيخ للخسارة في الدوري الألماني الموسم الجاري ويتجه بثبات نحو التتويج ‌باللقب بفضل تقدمه بفارق كبير عن دورتموند.