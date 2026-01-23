مارسيليا يستقطب توأم مُدافع أرسنال

تعاقد مارسيليا الفرنسي، مع الهولندي كوينتن تيمبر، الشقيق التوأم لجوريان تيمبر، مدافع فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، وفقا ما أعلنه النادي، الجمعة.

وأصدر النادي الفرنسي بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«كوينتن تيمبر أثبت نفسه كأحد أبرز لاعبي الوسط الواعدين في جيله».

وينتهي عقد اللاعب البالغ 24 عامًا مع فريق فينورد بنهاية الموسم الجاري، ودخل في خلاف علني مع روبن فان بيرسي، مدربه، نجم كرة القدم الهولندية، الأسبوع الماضي بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية خلال الخسارة أمام سبارتا روتردام في الديربي.

وخاض تيمبر ثماني مباريات دولية مع المنتخب الهولندي منذ بداياته في 2024، ويُعدّ من المرشحين للانضمام إلى قائمة «الطواحين» في كأس العالم 2026.

وحضر تيمبر ضمن تشكيلة فينورد التي توّجت بلقب الدوري الهولندي عام 2023 تحت قيادة أرني سلوت، مدرب ليفربول الحالي، وخاض 125 مباراة مع الفريق سجّل خلالها 21 هدفًا.

ويحتل مارسيليا المركز الثالث في الدوري الفرنسي، بفارق ثماني نقاط عن المتصدر لنس، ويصارع لحجز مكان في الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.