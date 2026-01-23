تعيين الشمراني مشرفا على النجمة

أعلن نادي النجمة، الجمعة، تكليف ناصر الشمراني بالإشراف على الفريق الأول لكرة القدم في ما تبقى من الموسم الجاري.

وبحسب البيان الذي نشره النادي القصيمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، منح مجلس إدارة النجمة، الدولي السابق الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه.

ويُعد الشمراني صاحب الـ43 عامًا أحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة السعودية بعد تمثيله أندية الوحدة والشباب والهلال والعين الإمارتي.

على المستوى الدولي، مثل المنتخب السعودي من 2005 حتى 2018، ولعب 78 مباراة وسجل 19 هدفًا.

ويتذيل فريق النجمة جدول ترتيب دوري «روشن» برصيد 4 نقاط جمعها من 4 تعادلات دون أي انتصار و12 خسارة.