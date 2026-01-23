رسميا..البلوي يقود نهائي كأس آسيا

كلّف الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم سعودي بقيادة حكم الساحة فيصل البلوي لإدارة نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا بين منتخب الصين الأولمبي لكرة القدم ونظيره اليابان، السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

ويساعد البلوي كل من فيصل القحطاني وإبراهيم الدخيل «مساعدين»، وعبد الله الشهري «حكم فيديو»، وفق ما أعلنه اتحاد القدم السعودي، الجمعة.

ويعد البلوي أول حكم سعودي يقود نهائيًا آسيويًا على مستوى المنتخبات.

ويبلغ البلوي من العمر 37 عامًا، وبدأ مسيرته انطلاقًا من برنامج «حكام المستقبل»، وانضم إلى أكاديمية الحكام بالاتحاد الآسيوي وتخرج 2017.

وحصل البلوي على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي «فيفا» في عام 2019، وانضم رسميًا إلى حكام النخبة في آسيا عام 2022، قبل أن يتم اختياره من قبل «فيفا» لإدارة مباريات في كأس العالم تحت 17 عامًا «قطر 2025».

من جانبه، حصل حكم الفيديو عبد الله الشهري على الشارة الدولية 2024 وهو من حكام النخبة في قارة آسيا، ومن الحكام الذين انضموا لأكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي 2024 ومن المرشحين لقائمة حكام تقنية الفيديو في كأس العالم 2026، وسبق أن شارك في إدارة نهائي كأس العرب في قطر 2025.