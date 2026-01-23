رودجرز يتجاوز جونزاليس.. ويحقق رقما جديدا

كسر الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، الرقم المسجّل باسم الإسباني ميتشيل جونزاليس، بعدما بلغ ستة انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، معادلًا السلسلة السابقة ومتجاوزًا إياها بعدد المباريات بلا خسارة، عقب فوزه على الاتحاد 2ـ1 الخميس، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وكان جونزاليس المدرب السابق للقادسية قد حقق الموسم الماضي أطول سلسلة انتصارات للفريق بواقع ست مباريات متتالية، بدأت من مواجهة ضمك في الجولة الثامنة وحتى لقاء الخلود في الجولة الثالثة عشرة.

واستطاع المدرب الإسباني خلال الموسم الماضي الفوز على الأهلي والهلال والنصر للمرة الأولى في تاريخ الدوري.

وخلال الموسم الجاري 2025ـ2026، كرّر رودجرز الرقم ذاته بعدما قاد القادسية لتحقيق ستة انتصارات متتالية، بدأت من مواجهة الشباب في الجولة الثانية عشرة، وامتدت حتى مواجهة الاتحاد، الخميس.

ولم يتذوق رودجرز طعم الخسارة منذ توليه قيادة الفريق، إذ خاض سبع مباريات في دوري «روشن» فاز في ست وتعادل في واحدة، مسجلًا أطول سلسلة بلا خسارة في تاريخ القادسية ضمن دوري المحترفين.