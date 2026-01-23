كونسيساو.. 9 مواجهات و3 تعادلات خارج جدة

تلقى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خسارته الثانية خارج جدة حين سقط أمام القادسية الخميس 1ـ2، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وقاد المدرب البرتغالي فريق الاتحاد في 9 مباريات خارج جدة في مختلف المسابقات منذ تعيينه في منصبه أكتوبر الماضي، انتصر في 4 وتعادل في 3 إضافة إلى خسارتين.

بدأت الرحلة خارج جدة في أواخر أكتوبر، حين سافر الفريق إلى العراق لمواجهة الشرطة في دوري أبطال آسيا وكسب 4ـ1.

وفي الرياض ضمن كأس الملك أمام النصر، عاد بانتصار ثمين 2ـ1.

ثم جاءت المواجهة الدرامية في الدمام أمام الخليج في نوفمبر، مباراة تحولت إلى مهرجان أهداف انتهت 4ـ4.

وسافر الاتحاد إلى الدوحة لملاقاة الدحيل، لكنه عاد مهزومًا 2ـ4، وفي نهاية ديسمبر، حلّ الفريق ضيفاً على نيوم، وعاد بفوز قوي 3ـ1.

في يناير 2026، رسم الاتحاد لوحة فنية أمام الخلود برباعية نظيفة، أكبر انتصار خارجي تحت قيادة كونسيساو.

تعادل الاتحاد بعدها 1ـ1 أمام ضمك، قبل الهزيمة أمام القادسية 1ـ2 الخميس.