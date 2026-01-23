رسميّا.. عبد الكريم نصراويّا بـ950 ألفا

وقعت إدارة نادي النصر، الجمعة، رسميًّا مع العراقي حيدر عبد الكريم، قادمًا من فريق الزوراء الأول لكرة القدم، بعقد لمدة عامين ونصف العام مع أفضلية التجديد موسمًا إضافيًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأفصح المصدر نفسه، عن أن قيمة الصفقة بلغت 500 ألف دولار لناديه الزوراء، فيما سيتقاضى لاعب الوسط 450 ألف دولار سنويًا.

وكانت إدارة شركة نادي النصر توصَّلت إلى اتفاق نهائي مع الزوراء لضم الصاعد عبد الكريم «22 عامًا»، بحسب تغريدة بثها حساب «الرياضية ـ عاجل»، الإثنين الماضي.

ولعب عبد الكريم خلال الموسم الجاري 11 مباراة محليًا وخارجيًا، وسجل هدفين، ولم يقدم تمريرات حاسمة.

وظهر اللاعب أساسيًا أمام النصر ذهابًا، ودخل بديلًا في الإياب، ضمن منافسات النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا 2.

وبدأ اللاعب في نادي الكهرباء، تحت إشراف المدرب محمد دليل.

بعدها، انتقل اللاعب إلى صفوف الزوراء، ليدخل رحلة النضج الفني في أروقة «النوارس» حيث تدرَّج في الفئات العمرية، وصولًا إلى الفريق الأول.

وشارك حيدر مع منتخب شباب العراق في نهائيات كأس آسيا، وكأس العالم للشباب 2023.

وسجل عبد الكريم أهم أهداف مسيرته الدولية عند الدقيقة 90 ضد منتخب إيران، ما منح العراق بطاقة التأهل الرسمية إلى مونديال الأرجنتين قبل 3 أعوام.