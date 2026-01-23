«ممشاك في عزّك وملفاك».. تجربة اكتشاف المكان وطبيعته في موسم الدرعية

يواصل موسم الدرعية 2025ـ2026 تقديم تجارب استكشافية جديدة، منها تجربة «ممشاك في عزّك وملفاك» التي يتعرف فيها الزوار على تاريخ الدرعية وبيئتها المحلية، عبر مسار صباحي تفاعلي يجمع بين المشي في الطبيعة، واستكشاف المواقع التاريخية.

وحسبما أوضحه بيان موسم الدرعية الصحافي، تبدأ التجربة بتجمع المشاركين في حي الظويهرة عند الـ 05:30 صباحًا، استعدادًا لبدء مسار المشي الذي يمر بعدد من الأحياء والمناطق التاريخية في الدرعية، من أبرزها حي الطريف، حي البجيري، حي سمحان، وحي وملوي، ويشاهد الزوار شروق الشمس أثناء عبور معالم ارتبطت بتاريخ المنطقة الاجتماعي والعمراني في الـ 06:00 صباحًا، في مشهد يعكس جمال البيئة الطبيعية وتفاصيل العمارة التقليدية التي تميّز الدرعية.

ويشمل المسار محطات توقف تتيح للمشاركين التأمل في المشاهد الطبيعية، والاستماع إلى قصص من تاريخ الدرعية، بما يعزّز ارتباط الزوار بالمكان، ويقدّم تجربة ثقافية تتكامل فيها الطبيعة مع الذاكرة التاريخية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لالتقاط الصور وتوثيق التجربة.

وتُختتم التجربة بفطور تقليدي يُقدَّم في «طوفرية الظويهرة» عند الـ 08:00 صباحًا، يضم نكهات محلية مستوحاة من المطبخ النجدي، في أجواء تعكس روح الضيافة السعودية، وتسهم في إثراء التجربة للزوار، قبل وداع المشاركين.

وتأتي هذه التجربة ضمن باقة البرامج المتنوعة التي يقدّمها موسم الدرعية، والتي تسعى لإبراز المواقع التاريخية والطبيعية بأساليب معاصرة، وتقديم تجارب ثقافية وسياحية متكاملة، تعزّز مكانة الدرعية بوصفها وجهة ثقافية وتاريخية رائدة، تجمع بين الأصالة والتجربة الحديثة، وتدعم مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.