في جلستين.. منتدى الإعلام السعودي يناقش الرياضات الإلكترونية

يعقد المنتدى السعودي للإعلام 2026، جلستين حواريتين عن الألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك خلال تنظيم أعماله في الثاني من فبراير المقبل، وحتى الرابع من الشهر ذاته.

وحسبما أوضحه بيان المنتدى الصحافي، الجمعة، تلتقط جلسات المنتدى هذا التحول في الألعاب الإلكترونية من زاويتين واضحتين، تُعيد كل منهما ترتيب القصة الإعلامية في عصر الألعاب والرياضات الإلكترونية، فجلسة «إمبراطوريات الألعاب الإلكترونية... استراتيجيات الصعود»، تضع مستقبل النمو في الألعاب الإلكترونية في الواجهة، وتسلط الضوء على اتساع تأثيرها الثقافي والاجتماعي.

ومن هذه النقطة، يتضح محور المنتدى الذي يناقش تحليل تأثير الرياضات الإلكترونية على الجمهور والإعلام، وكيف يفرض هذا القطاع لغة وتوقيتًا ومحتوى مختلفًا.

وتنتقل جلسة «العصر العالمي للألعاب ـ كيف أصبحت الجبهة الجديدة لقطاع الإعلام والترفيه؟» إلى بعدٍ أوسع، فتناقش ما تمثله الألعاب الإلكترونية من واجهة إعلامية وترفيهية جديدة، وتحولها إلى علامات تجارية عالمية، تُقدّم قصصًا ذات تأثير يتجاوز الحدود الجغرافية.

ويكشف المنتدى السعودي للإعلام 2026 عبر الجلستين والمحاور المصاحبة، عن أن الرياضات الإلكترونية أعادت تشكيل القصة الإعلامية عبر ثلاثة مفاتيح، جمهور تفاعلي يغيّر شكل التلقي، لغة وتوقيت ومحتوى يفرضها القطاع بسرعة، وأسئلة عوائد وعمق تدفع الإعلام إلى تطوير أدواته من دون التفريط في الوضوح.