7 أصوات تمنح توني النجومية

حقق الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، نجومية الجولة بناءً على اختيارات كوكبةٍ من المدربين، السعوديين والأجانب.

وأجمع 7 مدربين، من خبراء «الرياضية» على اعتبار توني نجمًا للجولة الـ 17 وهم السعوديون يوسف عنبر وخالد القروني وبندر باصريح، والمصري حلمي طولان، والبحريني خالد جاسم، والبوسني روسمير تسفيكو.

فيما منح الأردني عثمان الحسنات، صوته للمكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، الذي أحرز هدفي الفوز على الاتحاد، الخميس.

وقاد المهاجم الإنجليزي فريقه إلى انتصار ثمين على نظيره الخليج، الثلاثاء، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بعد تسجيله «هاتريك» في 18 دقيقة، عند «59 ،67، و77».

ودخل توني قائمة هدافي دوري «روشن» بعد أن قلص الفارق مع المتصدر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى هدفين، وجوليان كينيونيس هدف، بعد تسجيله 14 هدفًا أثناء مشاركته مع الأهلي في الموسم الجاري.

وحصل توني على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تحقيقه التقييم الأعلى «9.2»، حسب موقع «سوفا سكور» العالمي المختص بالإحصاءات.