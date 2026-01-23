جوميز: لا يوجد فريق ضعيف في «روشن»

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، خلوّ دوري روشن السعودي من الفرق الضعيفة، ووصف خسارته من الخلود، 2ـ5، الثلاثاء في الأحساء، بأنها نتيجة «غير متوقعة».

وخلال مؤتمر صحافي الجمعة عن مواجهة الفيحاء ضمن الجولة الـ 18، عدَّ جوميز جميع فرق المسابقة قوية.

وشدد: «لا يوجد بينها فريق ضعيف»، مشيرًا إلى اعتماد الفيحاء، الذي يستضيف المباراة الأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، على التحولات الهجومية وامتلاكه مهاجمًا متميزًا قادرًا على استغلال المساحات وينبغي إيقافه، هو الزامبي فاشون ساكالا.

وتحدث البرتغالي عن ضرورة التوازن على أرضية الملعب، وعلاج الأخطاء الدفاعية، والتحلي بالتركيز، من أجل العودة إلى طريق الانتصارات بعد «خسارة مؤلمة وغير متوقعة»، مؤكدًا أن «الكرة لا تعطي من لا يعطيها».

ويحتل الفتح المركز الـ 10 في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، متقدمًا بـ 7 نقاط أمام الفيحاء، صاحب المركز الـ 13.