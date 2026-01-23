أويوا: درسنا الصين وهدفنا اللقب

أوضح جو أويوا، مدرب منتخب اليابان تحت 23 عامًا لكرة القدم، الجمعة، أن الوصول إلى نهائي بطولة آسيا تحت 23 عامًا، هدف الفريق الرئيس منذ انطلاق البطولة في السعودية.

وقال أويوا، في مؤتمر صحافي، في جدة، محتضنة النهائي المنتظر بين منتخبيّ اليابان والصين، السبت، :«نملك فريقًا شابًا، وكل مباراة في البطولة كانت تحديًا حقيقيًا، لكن هدفنا كان واضحًا منذ البداية وهو الوصول إلى النهائي والمنافسة على الكأس».

وأكد المدرب الياباني احترامه الفريق الصيني، وإدراكه مدى قوة لاعبيه، مضيفًا :«نحترم منتخب الصين ونعلم قوته وتنظيمه الدفاعي، وسنواجهه بنفس الأسلوب الذي لعبنا به أمام بقية المنتخبات، مع إدراكنا لحجم التحدي، ونحن جاهزون بكل قوتنا من أجل تحقيق اللقب».

ووصف أويورا نسخة هذا العام من البطولة بـ«المختلفة»، مشيرًا إلى تسلح لاعبيه بالخبرة اللازمة لمثل هذه المباريات.

من جهته، كشف ري أوميكي، لاعب منتخب اليابان، عن جاهزية الفريق، متابعًا :«نحن جاهزون للمباراة النهائية بعد عمل وتدريبات قوية، ونحترم منتخب الصين ونعلم أن المواجهة ستكون صعبة، تطورنا كان جماعيًا مع تقدم البطولة، واكتسبنا خبرة مهمة، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا في النهائي والتتويج بالكأس».

ويواجه المنتخب الياباني نظيرة الصيني، في نهائي بطولة آسيا تحت 23 عامًا، السبت، عند الـ الـ06:00 مساءً، بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.