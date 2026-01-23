بوتشي: الياباني قوي.. والمعنويات العالية سلاحنا

أكد الإسباني أنطونيو بوتشي، مدرب منتخب الصين تحت 23 عامًا لكرة القدم، الجمعة، تمتع لاعبي فريقه بالمعنويات العالية، والجاهزية الذهنية والنفسية، وذلك قبل مواجهة اليابان، في نهائي بطولة آسيا تحت 23 عامًا، السبت.

وقال بوتشي في المؤتمر الصحافي، المنعقد قبل النهائي المرتقب بين المنتخبين :«نركز بالكامل على مباراة النهائي، وهدفنا التتويج بالكأس على الرغم من صعوبة المهمة، معنويات اللاعبين مرتفعة وجاهزون ذهنيًا ونفسيًا، ولا يهم من يسجل أو كيف تسير المباراة، الأهم هو النتيجة».

وأوضح المدرب الإسباني أن الفوارق بين المنتخبين محل اهتمامه وطاقم عمله، مضيفًا :«ندرك قوة المنتخب الياباني والفوارق بين المنتخبين، لكننا سنعمل على التأقلم ووضع الاستراتيجية المناسبة، ولدينا 23 لاعبًا جاهزون للقتال من أجل تحقيق اللقب».

من جهته، أكد هيتاو هاوفان، لاعب منتخب الصين تحت 23 عامًا، عزيمة اللاعبين على تحقيق لقب البطولة، متابعًا :«يشرفني تمثيل اللاعبين، ونحن فخورون بما وصلنا إليه في البطولة. نعلم صعوبة مواجهة اليابان، لكننا سنلعب بروح الفريق الواحد، ونعتمد على نقاط قوتنا، وبالثقة والإصرار سنقاتل حتى النهاية من أجل الفوز بالكأس».

ويواجه المنتخب الصيني نظيرة الياباني، في نهائي بطولة آسيا تحت 23 عامًا، السبت، عند الـ06:00 مساءً، بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.