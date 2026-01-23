العروبة يتخطى البكيرية بثلاثية

حقق فريق العروبة الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا على ضيفه البكيرية «3-0»، خلال المواجهة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب الأول في الجوف، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

سجل أهداف «العروبة» النيجيري سيمي نوانكو «33»، قبل أن يتمكن اللاعب ذاته من إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة «51»، ونجح عزام البيشي في تسجيل ثالث الأهداف «87».

ورفع العروبة رصيده النقطي إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما ظل البكيرية على رصيده السابق 32 نقطة في المركز السادس.