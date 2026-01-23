الأخدود يتفق مع الحسيني

اتفقت إدارة نادي الأخدود مع البلجيكي سامي الحسيني، لاعب الوسط، على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، معارًا من رال لا لوفْيير البلجيكي حتى نهاية الموسم الجاري، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وسيخضع اللاعب إلى الفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال إلى الأخدود 6 أشهر حتى يونيو المقبل.

وبحسب المصادر، تتوقف خطوة توقيع عقد الإعارة على نجاح لاعب الوسط في اجتياز الفحوصات الطبية.

ووُلِد الحسيني، البالغ من العمر 27 عامًا، في مدينة لييج البلجيكية لعائلة مغربية مهاجرة.

وبدأ مسيرته الاحترافية عام 2017 بقميص سيراين البلجيكي، قبل الانتقال في 2019 إلى ميتز الفرنسي، الذي أعاره إلى ناديه الأول 3 مرات متتالية، ثمّ إلى رال لا لوفْيير، فريقه الحالي، يناير 2024، لمدة 6 أشهر.

وبعد الإعارة انتهى عقده، ليوقّع معه رال لا لوفْيير مجانًا في صيف العام ذاته.

وخلال الموسم الجاري لعب الحسيني 19 مباراة، بينها واحدة ضمن بطولة كأس بلجيكا، والبقية في الدوري.

وسجل المغربي الأصل هدفًا وصنع مثله في الدوري الذي يحتل فيه فريقه المركز الـ 13 من أصل 16 فريقًا، بعد مرور 21 جولة.

وتسعى إدارة الأخدود لتدعيم صفوف الفريق، الذي يحتل المركز الـ 17 قبل الأخير من دوري روشن السعودي، أملًا في مغادرة مناطق الهبوط.