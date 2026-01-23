المصري: شخصيتي في «أولاد الراعي» متناقضة

يكثف الفنان ماجد المصري تصوير مشاهده في مسلسل «أولاد الراعي»، استعدادًا لعرضه ضمن الموسم الرمضاني 2026، في عمل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية ذات الطابع التشويقي، ويتكون من 30 حلقة.

ويراهن صناع العمل الذي استغرق تصويره 18 شهرًا حتى الآن أن يكون الحصان الأسود في الموسم الرمضاني.

وكان المصري قد عاد أخيرًا من الرياض العاصمة السعودية عقب مشاركته في حفل «Joy Awards»، ليتوجه مباشرة إلى موقع التصوير في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث تُصوَّر المشاهد الخارجية للعمل.

ومن المقرر أن يستمر التصوير في القاهرة حتى مطلع الشهر المقبل، قبل انتقال فريق العمل إلى بيروت العاصمة اللبنانية لمدة خمسة أيام لتصوير عدد من المشاهد، ثم العودة إلى القاهرة لاستكمال المشاهد الداخلية داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكشف لـ«الرياضية» الفنان ماجد المصري عن ملامح شخصية «راغب» التي يجسدها، واصفًا إياها بأنها شخصية «محيرة» وسيكتشف الجمهور أبعادها تدريجيًا.

وأضاف: «شخصية راغب لمستني بعمق، فهناك مشاهد كثيرة شعرت فيها أنها تعبر عني كمواطن وممثل مصري، كما أنها تحمل تناقضات إنسانية تجعلها قريبة من الواقع».

وعن سبب قبوله للعمل: «النص الذي كتبه وينتجه ريمون مقار كان مستحيلًا أن يُرفض، قرأت الحلقة الأولى ولم أستطع التوقف حتى النهاية».

وبيّن المصري: «رغبت في خوض تجربة وشخصية جديدة مختلفة عن التي قدمتها في مسلسل «إش إش» على أمل أن يعجب الجمهور».

وتدور أحداث مسلسل «أولاد الراعي» حول ثلاثة أشقاء ينجحون في تأسيس كيان اقتصادي كبير، إلا أن الخلافات الداخلية والصراعات العائلية، إلى جانب الضغوط الخارجية، تهدد استقرارهم وتضعهم في مواجهات متصاعدة.

ويشهد العمل تعاونًا فنيًا يجمع ماجد المصري بالفنانة فادية عبد الغني، في أول لقاء بينهما منذ مشاركتهما في مسلسل «التوأم» عام 1997.

ويضم مسلسل «أولاد الراعي» في بطولته كلًا من: ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نيرمين الفقي، أمل بشوشة، إيهاب فهمي، إيمان يوسف، إيناس كامل، ساندي مراد، فادية عبد الغني، نوليا مصطفى، ومريم أشرف زكي. العمل من تأليف وإنتاج ريمون مقار، وسيناريو وحوار محمود وخالد شكري، مينا بباوي، وطه زغلول، وإخراج محمود كامل.