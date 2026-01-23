جوارديولا: نطارد الأفضل في العالم.. وهالاند غير مطالب بالاعتذار

تمسك الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، بحظوظهم في المنافسة على ألقاب الموسم الجاري، رغم التراجع في المستوى، ووجود أفضل فريق في العالم على القمة.

ويستقبل سيتي السبت وولفرهامبتون لحساب الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز في المواجهة التي تحمل الرقم 24 بينهما منذ موسم 20223-2004، وهو في المركز الثاني برصيد 43 وبفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر، بينما يدخل فريق «الذئاب» المباراة متذيلًا جدول الترتيب بـ 8.

وكان سيتي خسر أمام جاره مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، قبل أن يتعرض لواحدة من أكثر الهزائم المفاجئة في تاريخ دوري أبطال أوروبا بسقوطه أمام بودو جليمت النرويجي 1-3 الثلاثاء.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحافي الجمعة إن سيتي مطالب بمطاردة «أفضل فريق في العالم»، في إشارة إلى أرسنال، وذلك في دفاع قوي عن لاعبيه عقب أسبوع صعب للفريق.

ورغم ذلك، أعرب جوارديولا عن ثقته الكبيرة في مجموعته التي وصفها بـ«الاستثنائية» من اللاعبين وقدرتهم على الرد، لا سيما أن الفريق لا يزال ينافس على الألقاب في أربع مسابقات مختلفة.

وقال عن مطاردة أرسنال: «إنه بالتأكيد أفضل فريق في العالم حاليًا». مشيرًا إلى أن فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا يفرض حضوره القوي على مختلف الجبهات.

وأضاف :«أنظروا إلى دوري أبطال أوروبا، وإلى الدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، وكأس الرابطة.. إنه الفريق الأفضل في الوقت الراهن.. نأمل أن نقترب منهم أكثر، وأن نتحسن باستمرار، لنحصل على فرصة للحاق بهم».

وأكد جوارديولا: «أمتلك فريقًا استثنائيًا ومجموعة رائعة من اللاعبين، ونحن متحدون تمامًا. نحن فريق كرة قدم مميز، ولا يساورني أي شك في ذلك».

وحول بادرة قادة الفريق برد أسعار تذاكر مشجعي السيتي الذين سافروا لمتابعة مباراة الخسارة 3-1 أمام بودو جليمت النرويجي، قال: «هذه واحدة من أفضل مجموعات القيادة التي حظي بها مانشستر سيتي منذ أن كنت هنا. برناردو سيلفا، روبن دياش، رودري، إيرلينج هالاند.. إنهم استثنائيون في العديد من الأشياء، وفي العديد من التفاصيل المتعلقة بقربهم من النادي والفريق، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الجميع».

وأكد أن هالاند ليس بحاجة للاعتذار لأي شخص، بعد تراجعه تهديفيًا. وقال: «إنه يستحق الكثير من التقدير لإنجازاته بقميص الفريق.. ليس لديه ما يعتذر عنه.. عليه أن يبذل قصارى جهده وهو يحاول ذلك. إذا لم يفز الفريق، فالأمر لا يعود للاعب واحد بل للمجموعة كلها».

وتزامن تراجع نتائج سيتي مع إصابة نجمي الدفاع البرتغالي روبن دياش والكرواتي يوسكو غفارديول. غير أن الفريق يعوّل على انضمام مارك جيهي القادم من كريستال بالاس لتعويض الغيابات، حيث من المقرر أن يخوض الدولي الإنجليزي مباراته الأولى مع سيتي أمام ولفرهامبتون.

وقال جوارديولا: «الأمر سيساعدنا كثيرًا، فخبرة مارك استثنائية.. في ظل غياب مدافعين أساسيين، فإن ذلك يُعد أمرًا إيجابيًا للغاية بالنسبة لنا».

يذكر أن سيتي يتفوق على وولفرهامبتون في مرات الفوز بـ 16 انتصارًا مقابل 5 خسائر وتعادلين. وعلى ملعبه سقط مرة واحدة أمام ضيفه في 11 مواجهة مع تعادل وحيد وكان ذلك موسم 2019-2020 بهدفين نظيفين لحساب الجولة الثامنة.