أربيلوا: الانتقادات لا تشغلني.. واستمرار فيني ليس بيدي

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، اختبارًا مهمًا أمام مضيفه فياريال، لحساب المرحلة الـ21 من الدوري المحلي، على أمل اعتلاء الصدارة، وفرض الضغط على برشلونة المتقدم بفارق نقطة واحدة، فضلًا عن إحباط آمال «الغواصات الصفراء» في المنافسة على اللقب.

ويحتل فياريال المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن ريال وثمان عن برشلونة، وستكون أي خسارة بمثابة نهاية مبدئية لأي آمال متبقية له في المنافسة على اللقب.

وبعد فوزه الكاسح على موناكو من الدوري الفرنسي 6ـ1 في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، استعاد الريال جزءًا من الروح المفقودة، ومنح مدربه الجديد ألفارو أربيلوا دعمًا مهمًا في لحظة حرجة.

وقد كانت المباراة بمثابة لمحة عمّا يمكن أن يقدمه الفريق، خاصة بعد خروجه المفاجئ من دور الـ16 في مسابقة الكأس المحلية أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية، في أولى مباريات أربيلوا بعد أيام قليلة من رحيل تشابي ألونسو.

وفي مباراته الثانية مع الفريق، فاز الريال على ليفانتي 2ـ0 الأسبوع الماضي، في لقاء طغت عليه أجواء من التوتر بسبب صافرات الاستهجان من الجماهير في «سانتياجو برنابيو»، وهو أمر رفض أربيلوا أن يشغله عن مهمته الأساسية مع الريال.

لكن تحت أنظار المشجعين مرة أخرى، نجح ريال في تقديم أفضل عروضه الموسم الجاري، وكان فينيسيوس محور الأداء المميز بعد فترة غياب.

فعقب سلسلة من 16 مباراة دون تسجيل أهداف، تمكن من تسجيل هدفين في آخر أربع مباريات، إضافة إلى صناعته فرصًا لزملائه والمساهمة في ثلاثة أهداف أخرى.

وأوضح أربيلوا في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن فياريال فريق قوي، وسيتطلب منا الكثير لتقديم أفضل ما لديهم، وقال: «النقاط الثلاث ستمنحنا ثقة كبيرة. إنها من أصعب مبارياتنا في الدوري، وعلم أننا سنحتاج إلى تقديم أفضل ما لدينا واللعب بمستوى عالٍ جدًا إذا أردنا الفوز، هذا ما نركز عليه، وهذا ما كنا نعمل عليه خلال الأيام القليلة الماضية».

وأكد أن اللاعبين أظهروا له منذ اليوم الأول أنهم يضعون مصلحة الفريق فوق مصالحهم الشخصية: «هذا ما أود رؤيته.. لاعبون منخرطون، يرغبون في المساعدة، ومتاحون لمدربهم وزملائهم».

أما بخصوص الانتقادات، فأكد أربيلوا أنه هادئ ويركز على ما يجب عليه فعله، ومساعدة اللاعبين واستخراج أفضل ما لديهم.

وحول تجديد عقد فينيسيوس، أكد أربيلوا أن القرار بيد الإدارة، لكن على الصعيد الشخصي فهو يرغب في أن يواصل اللاعب كتابة التاريخ في الريال.

وأشار إلى الدور المهم الذي لعبه إبراهيم دياز مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا وأوضح أنه سيعمل جاهدًا لاستغلال إمكاناته إلى أقصى حد.

ومنذ موسم 1998ـ1999 التقى الفريقان في الدوري 51 مرة كانت الغلبة للريال بواقع 28 انتصارًا مقابل 6 خسائر و17 تعادلًا. وعلى ملعب «لا سيراميكا» الذي سيحتض المواجهة الـ 52، تغلب فريق العاصمة على مضيفه 10 مرات في 25 زيارة، وسقط أربع مرات فقط، بينما تعادلا 11 مرة بحسب «ترانسفير ماركت».