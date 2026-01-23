روسينيور: بالمر سعيد في تشيلسي.. والإصابات سبب إحباطه

أكد ليام روسينيور، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن كول بالمر يشعر بالسعادة في «ستامفورد بريدج»، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن اللاعب البالغ 23 عامًا يشعر بالحنين إلى مانشستر مسقط رأسه.

انتقل بالمر، المولود في مانشستر، إلى لندن عام 2023، قادمًا من مانشستر سيتي، وسرعان ما أصبح نجم الـ «البلوز» الأول خلال أول موسمين له، لكنه عانى من سلسلة إصابات، الموسم الجاري، ما حدّ من تأثيره.

وقال روسينيور، الذي حلّ خلفًا للإيطالي إنزو ماريسكا، في مؤتمر صحافي قبل مباراة الفريق أمام مضيفه كريستال بالاس، الأحد، لحساب الجولة 23 من الدوري الممتاز: «أجريتُ العديد من المحادثات مع كول، ويبدو سعيدًا جدًا بوجوده هنا».

وأضاف مدرب ستراسبورج الفرنسي السابق: «إنه عنصر أساسي في خططنا طويلة الأمد.. إنه لاعب متميز. يمر كل لاعب بلحظات صعبة في مسيرته الكروية بسبب الإصابات، وهذا لا يُقلل من جودته بأي شكل من الأشكال».

وسجل بالمر هدفًا من ركلة جزاء، ولعب 90 دقيقة في فوز تشيلسي على برنتفورد 2ـ0 في نهاية الأسبوع الماضي. لكن الدولي الإنجليزي غاب عن مباراة الفوز على بافوس القبرصي 1ـ0 في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بسبب إصابة في الفخذ.

وعاد بالمر إلى التدريبات، وهو مرشح بقوة للمشاركة أمام كريستال بالاس، الأحد. لكن روسينيور أشار إلى أنه سيضطر إلى تقليل دقائق لعبه حتى يستعيد لياقته البدنية الكاملة.

وأردف: «مهمتي، ومهمة النادي، هي مساعدته للوصول إلى مستوى يسمح له بتقديم أداء ثابت بالمستوى الذي يطمح إليه».

واستطرد قائلًا: «كان هناك إحباط في مباراة برنتفورد، ليس لأنه لم يكن سعيدًا، بل لأنه كان يعاني من الألم، ولم يتمكن من تقديم الأداء الذي يريده للنادي.. هو لاعب رائع، لكن علينا التأكد من أننا نعتني به بالشكل الصحيح، لهذا السبب لم أشركه في المباراة الأخيرة».

ويحتل تشيلسي المركز السادس بـ 34 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الخامس، ونقطتين فقط عن ليفربول الرابع، في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.