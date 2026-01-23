المرة الثانية تواليا.. سيدات النصر في نصف نهائي الكأس

حجز فريق النصر الأول لكرة قدم السيدات أولى بطاقات التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي، بعدما جدّد تفوقه على نظيره نيوم بهدفين دون مقابل، في لقاء إياب الدور ربع النهائي، الذي جرى على ملعب الأصفر في الرياض.

وجاء انتصار النصر عبر تألق التنزانية كلارا لوفانجا، التي وقّعت على هدفي المباراة مبكرًا، إذ افتتحت التسجيل عند الدقيقة «8»، قبل أن تضيف الهدف الثاني في الدقيقة «33».

وكان النصر قد مهد طريقه نحو التأهل منذ مواجهة الذهاب، بعدما عاد من تبوك بانتصار كبير بثلاثية نظيفة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ليخوض الإياب بأفضلية واضحة تُرجمت إلى فوز جديد، ويبلغ نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وتتواصل منافسات الدور ربع النهائي، السبت، عبر مواجهتين، إذ يستضيف العلا فريق شعلة الشرقية على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، بعد فوزه العريض في الذهاب بسبعة أهداف دون رد، ليقترب خطوة إضافية من العبور إلى المربع الذهبي.

وفي المباراة الأخرى، يلتقي القادسية مع الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في مواجهة مرتقبة عقب تفوق القادسية في لقاء الذهاب بنتيجة 4ـ1.