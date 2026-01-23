حامد يعوض ديميرال في حسابات يايسله

عوَّض الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، غياب المدافع التركي ميريح ديميرال للإصابة، بإشراك زميله ريّان حامد ضمن المجموعة الأساسية، في مناورة تخللت التدريبات، الجمعة، عشية مواجهة نيوم على ملعبه، لحساب الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، حسبما ذكرت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وتأكد غياب ديميرال عن اللقاء بسبب الإصابة التي داهمته أمام الخليج في الجولة الماضية.

وغادر التركي المباراة، التي انتهت أهلاوية بنتيجة 4ـ1، في الدقيقة 12 متأثرًا بإصابة كشفت لاحقًا لـ «الرياضية» مصادر خاصة عن تشخيصها بتمزّق عضلي بسيط يحتاج فترة علاج وتأهيل من 10 أيام إلى أسبوعين.

وبعد سحبه من الملعب اضطراريًّا، دخل ريّان حامد بدلًا منه، وسجّل رابع الأهداف الأهلاوية في الدقيقة 86.

واستنادًا إلى المناورة، يتجه يايسله إلى مواصلة الاعتماد على حامد لتغطية غياب ديميرال.

وشارك في المناورة السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، وأظهرا بحسب المصادر جاهزيتهما لخوض اللقاء.

وغاب ميندي عن الأهلي لأكثر من شهر بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي تُوِّج بلقبها، الأحد الماضي، على حساب المغرب، صاحب الضيافة.

أمّا جونسالفيس، فخرج من قائمة لقاء الأهلي والخليج بداعي الإصابة التي تجاوزها سريعًا ودخل حسابات يايسله للمباراة المقبلة.