الهلال.. مشاركة سالم وتأهيل بونو وكوليبالي

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم جناحه سالم الدوسري قبل مواجهة الرياض، الأحد، ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.

في الوقت ذاته، كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق، بكدمة في عضلة الفخذ الأمامية، في حين خضع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي لجلسة علاجية في إطار برنامجه التأهيلي بعد إصابة العضلة الضامة.

وأعلن نادي الهلال، في بيانٍ، عن إظهار الفحوصات طبيعة إصابة بونو وإجرائه الجمعة جزءًا من برنامجه التأهيلي، داخل عيادة «مينا» الطبية في مقر النادي، وصالة الإعداد البدني.

وأعلن النادي عن خوض سالم الدوسري التدريبات الجماعية بعدما أتمَّ برنامجه الذي أعقب إصابته في عضلة الفخذ الخلفية خلال ديربي الرياض أمام النصر ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

وأصيب بونو وكوليبالي خلال كأس أمم إفريقيا، التي استضافتها المغرب أخيرًا وكسِبها منتخب السنغال.

وعلى هامش التدريب الهلالي الجمعة، نظَّم النادي احتفاليةً داخل غرفة الملابس، احتفاءً بكوليبالي الذي قاد منتخب بلاده لحصد لقب البطولة.

وبعد الفوز 4ـ1 على الفيحاء الخميس في الرياض، أدّى متصدر ترتيب الدوري حصة تدريبية خفيفة على ملعب النادي، تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.