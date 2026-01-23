الاتحاد بلا راحة.. وتدريبات انفرادية تجهز الشهري والغامدي

أدَّى صالح الشهري، مهاجم فريق الاتحاد الأوَّل لكرة القدم، وزميله فيصل الغامدي، لاعب الوسط، تدريباتٍ انفراديةً، الجمعة، تزامنًا مع انطلاق تحضيرات زملائهما لملاقاة الأخدود، الإثنين المقبل، لحساب الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.

واستأنف الفريق الجدَّاوي تدريباته غداة الخسارة أمام القادسية 1ـ2، الخميس، في الجولة الـ 18.

ولم يمنح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، لاعبيه أي يوم راحةٍ بعد المباراة، مقرِّرًا بدء التحضيرات للقاء المقبل مباشرةً.

وفيما اكتفت الأسماء التي بدأت المباراة الماضية بأداء تمارينَ استرجاعيةٍ، خاض الباقون حصةً تدريبيةً اعتياديةً على الملعب الرئيس للنادي.

وبمعزل عن المجموعتين، واصل الشهري والغامدي برنامجهما التدريبي الانفرادي مع عدم اكتمال جاهزيتهما.

وتعرَّض الشهري لإصابةٍ في التدريبات، منعته من المشاركة أمام القادسية، أما الغامدي فيغيب منذ شهرٍ بسبب العضلة الخلفية، ولا يزال في حاجةٍ إلى مزيدٍ من التأهيل قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية.

ويواجه الاتحاد ضيفه الأخدود على ملعب «الإنماء» في جدة.