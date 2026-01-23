بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يكسب يونج أفريكانز

فاز فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم على ضيفه يونج أفريكانز التنزاني 2ـ0 ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.

وعلى ملعب برج العرب في الإسكندرية، افتتح القائد محمود حسن «تريزيجيه» التسجيل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول «45+3»، وضاعف في الثاني غلته الشخصية وفريقه بهدفٍ ثانٍ «74».

ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاطٍ في قمة ترتيب المجموعة بفارق ثلاث نقاطٍ عن يونج أفريكانز. وتضمُّ المجموعة أيضًا شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي اللذين يلتقيان في مدينة تيزي أوزو الجزائرية، السبت، ويملك كلٌّ منهما في رصيده نقطةً وحيدةً.

ودفع الدنماركي يس توروب، مدرب الأهلي، بالحارس مصطفى شوبير أساسيًّا على حساب القائد محمد الشناوي، وبالوافد الجديد مروان عثمان، الذي انضمَّ قبل يومين فقط من سيراميكا كليوباترا، لقيادة الهجوم.

ولم يشهد الشوط الأول فرصًا حقيقيةً حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حين أرسل محمد هاني، الظهير الأيمن، عرضيةً متقنةً على رأس تريزيجيه الذي غالطت كرته المالي دجيجي ديارا، حارس المرمى، ليمنح الأهلي أسبقيةً، انتهى عليها الشوط الأول.

وسيطر الأهلي على الشوط الثاني، ودفع توروب بالسلوفيني نيتش جراديشار بدلًا من مروان عثمان.

وفي الدقيقة 74، قاد المالي أليو ديانج هجمةً منظَّمةً، مرَّر فيها الكرة إلى جراديشار الذي أرسلها إلى أحمد سيد «زيزو»، فمرَّرها بدوره إلى إمام عاشور، ليجد الأخير تريزيجيه داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى، فيقدِّمها له، ويسدِّدها مقوسةً رائعةً، سكنت الشباك.

ودفع توروب بالثنائي طاهر محمد طاهر، والتونسي محمد علي بن رمضان بدلًا من عاشور وزيزو، ثم بحسين الشحات، والوافد الجديد أحمد عيد بدلًا من تريزيجيه وهاني دون أن تتغيَّر النتيجة.

ويلتقي الفريقان مجدَّدًا ضمن الجولة الرابعة في دار السلام، العاصمة التنزانية، السبت المقبل.