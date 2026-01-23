بركلات الترجيح.. فيتنام تخطف برونزية آسيا 23

خطف المنتخب الفيتنامي تحت 23 عامًا لكرة القدم الميدالية البرونزية لكأس آسيا بعد فوزٍ مثيرٍ على جمهورية كوريا بركلات الترجيح 7ـ6 عقب تعادلٍ درامي 2ـ2، استمر حتى نهاية الوقت الإضافي، في مباراة تحديد المركز الثالث، الجمعة.

وجاءت المباراة زاخرةً بالتحولات، إذ تقدَّمت فيتنام أولًا عبر نجوين كوك فييت في الدقيقة 30 بعد هجمةٍ مرتدةٍ سريعةٍ، وعادت كوريا بهدف التعادل بواسطة كيم تاي وون بتسديدةٍ من خارج المنطقة «59».



ولم تنتظر فيتنام طويلًا لاستعادة الأسبقية حيث سجل قائدها نجوين دينه باك هدفًا ثانيًا من ركلةٍ حرةٍ في الدقيقة 71، لكنَّ المباراة انقلبت في الدقائق الأخيرة بعد أن أكملتها فيتنام بعشرة لاعبين عقب طرد دينه باك «86»، لتخطف كوريا التعادل في الوقت بدل الضائع عبر شين مين ها، وتمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين، ثم ركلات الترجيح.



وفي ركلات الترجيح، تبادل المنتخبان التسجيل، إلى أن تصدى كاو فان بينه، حارس فيتنام، لركلةٍ حاسمةٍ، فتحت الباب أمام نجوين ثانه نهن لتسجيل الركلة الأخيرة، ومنح منتخب بلاده البرونزية.



وكان المنتخبان وصلا إلى مباراة تحديد المركز الثالث بعد خيبة نصف النهائي، إذ خسرت فيتنام أمام الصين 0ـ3، فيما سقطت كوريا أمام اليابان 0ـ1.