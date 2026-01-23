صراحة بن هاربورج

نشاهد بشكل شبه أسبوعي تغريدة من تغريدات بن هاربورج تنتشر بقوة بين مستخدمي منصة «إكس»، بسبب رأي طرحه، أو نقد مشكلة حاصلة وجه إليها التركيز، وهي مشاركات شبه متكررة منذ وصول الأمريكي لملكية نادي الخلود.



لهذا الأمر عدة جوانب، أولًا أن يتحدث معنا أول مالك أجنبي بهذا الشكل، فهو أمر رائع وشجاع، لا أتوقع أن يكون جميع الملاك الأجانب مستقبلًا بهذا النمط نفسه، ولكن ربما نحصل على مستثمر أو مستثمرين آخرين بهذا الشكل والنموذج نفسه.



مشاركة العامة للمشاكل أمر كان غائبًا في كرة القدم السعودية، وهذه الصراحة، التي يظهرها الأمريكي، لو كانت موجودة بشكل فعلي داخل صناعة القرار بكرة القدم السعودية لتغيرت الكثير من الأمور للأفضل في كرتنا.



لا أتفق كثيرًا مع الحلول التي يضعها بن هاربورج عندما يطرح المشاكل، ولكن أن يكون شجاعًا بهذا الشكل، ويحاول أن يجد حلولًا، فهو أمر جيد، هنا الكثير من المسؤولين في الأندية يخرجون بتصريحات أو تغريدات لطرح مشاكلهم دون طرح حل واحد قابل للتطبيق، وهذا لا نحتاجه من العاملين داخل الصناعة.



أكثر ما أنتظره الآن، هو رأي بن هاربورج بالتعامل مع برنامج استقطاب اللاعبين التابع لرابطة دوري المحترفين، فهذا البرنامج كان سرًا، والكثير من المسؤولين في الأندية في السنتين الماضيتين لم يكونوا شجعان بالتحدث عن البرنامج، وأعتقد أن الأمريكي سيكشف ويشرح لنا الكثير من الأمور السلبية والإيجابية بهذا الجانب مستقبلًا.



الأهم الآن أن يستمر بن هاربورج بهذه الصراحة، ولا يتأثر بأي شيء يمنعه عن فعل ذلك، لأننا بحاجة للسماع للصادقين داخل صناعة القرار في كرة القدم السعودية.