الإصابة تبعد جريزمان عن أتلتيكو

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، الجمعة، عن غياب الفرنسي أنطوان جريزمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، عن الملاعب دون تحديد المدة بعد إصابته في الفخذ اليسرى خلال الحصة التدريبية.

وأفاد نادي العاصمة، في بيان، أنَّ اللاعب البالغ 34 عامًا تعرض لإصابة عضلية طفيفة في فخذه اليسرى خلال التدريبات، تم تشخيصها من قبل الطاقم الطبي للنادي بعد إجراء فحص بالرنين المغناطيسي.

وسيغيب جريزمان، الذي شارك في الدقيقة «60» أمام المضيف غلطة سراي التركي 1ـ1 ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، عن الملاعب لفترة غير محددة.

وسيحدد تطور الإصابة موعد عودته إلى المنافسات، لكن من المتوقع ألا يشارك في مباراة الأحد أمام ريال مايوركا في الدوري.

سجَّل جريزمان 10 أهداف في 30 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري مع أتلتيكو، صاحب المركز الرابع في الدوري، برصيد 41 نقطة، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة.