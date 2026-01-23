السيطرة المطلقة تصنع أفضلية إنزاجي

منح المدرب بندر الجعيثن الأفضلية الفنية في الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي للإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعد فوزه 4ـ1 على الفيحاء، الخميس في الرياض.

وفضّل الجعيثن إنزاجي على الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، والألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، والبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، وقال لـ «الرياضية» إنَّ لمسات الإيطالي بدت أكثر وضوحًا، مستشهدًا بالسيطرة التامة على المباراة، وإحراز رباعية كانت قابلة للزيادة، وقبل ذلك تفادي الارتباك بعد استقبال هدف الفيحاء الأول في اللقاء، الذي احتضنه ملعب «المملكة أرينا».

وتفوَّق الهلال، على مستوى الجولة كاملةً، في إحصاءات الاستحواذ، والتمرير ودقته، وحصل لاعبو القادسية على درجة الأداء الأعلى، فيما كانت تدخلات يايسله الأكثر فائدة.

وكشفت خارطة مباراة متصدر جدول الترتيب والفيحاء عن سيطرة «زرقاء» مطلقة باستثناء الدقائق الثلاث الأولى من الشوط الأول، وأربع دقائق في منتصفه، وثماني دقائق في الشوط الثاني موزّعة على ثلاث فترات. عدا ذلك، كان اللقاء هلاليًّا بالكامل.

وأشار الجعيثن إلى تقديم رودجرز ويايسله وجيسوس مبارياتٍ كبيرة، لكنه عدَّ إنزاجي المدرب الأفضل في الجولة.

وفاز الأهلي 4ـ1 على الخليج الثلاثاء في جدة، وهزم النصر مضيفه ضمك 2ـ1 الأربعاء في أبها، وبالنتيجة ذاتها، تغلب القادسية على الاتحاد الخميس في الدمام.