تكريم «الأسد»

احتفل لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم بزميلهم السنغالي ساديو ماني بمناسبة فوزه مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025» لدى انضمامه إليهم، الجمعة.. وقدّم النصراويون «كيك» لزميلهم قبيل انطلاق التدريبات لتهنئته باللقب القاري.. وعاد ماني من بلاده بعدما احتفل باللقب عبر موكب شعبي جاب شوارع العاصمة داكار وتجمهر حوله حشود من السنغاليين احتفاءً بأبطال القارة.. وفاز المنتخب الملقب بـ «أسود التيرانجا» على المغرب، صاحب الضيافة، في المباراة النهائية، الأحد الماضي.. ونال مهاجم النصر جائزة أفضل لاعب في البطولة. (المركز الإعلامي ـ النصر)