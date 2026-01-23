عدلي الشباب يرفض الخروج

رفض الفرنسي ياسين عدلي، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عرضًا شفهيًّا من نادي الخلود للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسبَ مصادر «الرياضية». وكشفت المصادر ذاتها عن أن اللاعب برَّر رفضه للعرض بصعوبة الرحيل إلى محافظة الرس، نظرًا لارتباطاته العائلية في الرياض، لا سيما فيما يتعلَّق باستقرار أبنائه دراسيًّا، إضافةً إلى تفضيله عدم مغادرة العاصمة إلا بعرض مالي، يوازي ما يتسلَّمه من الشباب.

ومن المنتظر أن يُحسَم مصير اللاعب خلال الأيام المقبلة بالاستمرار مع «الليث»، أو المغادرة قبل إغلاق السوق الشتوية. وكان عدلي انضمَّ إلى صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد، يمتد ثلاثة أعوام حتى 2028. ومثَّل اللاعب الفرنسي أندية بوردو، وباريس سان جيرمان في بلاده، وميلان، وفيورنتينا الإيطاليين قبل اللعب للفريق العاصمي.