الراحة والقائمة تبعدان أتانجانا

أبعدَ الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الفرنسي فالنتين أتانجانا عن القائمة التي ستواجه نيوم في تبوك، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر «الرياضية»، جاء إبعاد اللاعب للراحة بعد مشاركته في مباريات عدة خلال الأيام الماضية، وخوضه دقائقَ لعب كثيرةً، تسبَّبت في إجهاده.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اقتصار القائمة على ثمانية أسماء أجنبية فقط، كان سببًا آخرَ في إبعاد الفرنسي من قِبل يايسله، إذ فضَّل الألماني إراحته، واستدعاء البرازيلي ماتيوس بديلاً له.

وضمَّ المدرب لمواجهة نيوم كلًّا من إدوارد ميندي، وإيبانيز، وكيسيه، وإنزو ميو، وماتيوس، وجالينو، ورياض محرز، وإيفان توني، وأبعد الرباعي ديميرال للإصابة، وأتانجانا للإراحة، والبرازيلي ريكاردو ماتياس، والبلجيكي دامس بقرار فني.

ويحلُّ الأهلي ضيفًا على نيوم بثقة عالية بعد تسجيله ستة انتصارات متتالية على الفيحاء، والنصر، والأخدود، والتعاون، والخلود، والخليج، ما عزَّز مركزه الثالث في جدول الترتيب بـ 37 نقطةً، حصدها من 11 فوزًا، وأربعة تعادلات، مقابل خسارة وحيدة.

وكانت مواجهة الدور الأول انتهت لصالح الأهلي 1ـ0 عبر المهاجم الإنجليزي إيفان توني.